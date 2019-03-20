Чешка, перевозившая наркотики, приговорена в Лахоре к восьми годам тюрьмы

Эва Туречкова
20-03-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешка Тереза Глушкова (Hlůšková), которую в январе прошлого года задержали власти Пакистана в аэропорту г. Лахор с девятью килограммами героина, была осуждена местным судом к восьми годам и восьми месяцам тюремного заключения. 23-летняя женщина также обязана заплатить штраф в размере 113 тысяч пакистанских рупий (720 евро).

Информацию пакистанского телеканала Geo подтвердил чешский МИД. Если чешка подаст заявление пакистанским властям о переводе отбывания наказания в Чехию, чешские власти готовы оказать ей необходимую помощь, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Роберт Ржегак.

По данным пакистанских СМИ, стоимость перевозимого Глушковой героина на черном рынке составила бы миллион евро. Женщина направлялась из Лахора в Объединенные Арабские Эмираты, а оттуда в Ирландию.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 