Чешка, перевозившая наркотики, приговорена в Лахоре к восьми годам тюрьмы

Чешка Тереза Глушкова (Hlůšková), которую в январе прошлого года задержали власти Пакистана в аэропорту г. Лахор с девятью килограммами героина, была осуждена местным судом к восьми годам и восьми месяцам тюремного заключения. 23-летняя женщина также обязана заплатить штраф в размере 113 тысяч пакистанских рупий (720 евро).
Информацию пакистанского телеканала Geo подтвердил чешский МИД. Если чешка подаст заявление пакистанским властям о переводе отбывания наказания в Чехию, чешские власти готовы оказать ей необходимую помощь, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Роберт Ржегак.
По данным пакистанских СМИ, стоимость перевозимого Глушковой героина на черном рынке составила бы миллион евро. Женщина направлялась из Лахора в Объединенные Арабские Эмираты, а оттуда в Ирландию.
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