Чешка Кристина Копачкова награждена японским орденом

В четверг, 12 июля, бывшей главе Чешско-японского объединения, переводчице и популяризатору японской кухни в Чешской Республике Кристине Копачковой был присвоен Орден Восходящего солнца. Награду за поддержку культурных связей и развитие дружественных отношений между двумя странами вручил посол Японии Каору Симадзаки. Кристина Копачкова уже много лет активно пропагандирует японскую кухню. Она является автором нескольких книг об истории и культуре гастрономии в Японии, активно участвует в организации поставок классических японских продуктов в Чехию и ведет кулинарные курсы.