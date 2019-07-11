Чешка Кристина Копачкова награждена японским орденом

Ирина Ручкина
11-07-2019
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В четверг, 12 июля, бывшей главе Чешско-японского объединения, переводчице и популяризатору японской кухни в Чешской Республике Кристине Копачковой был присвоен Орден Восходящего солнца. Награду за поддержку культурных связей и развитие дружественных отношений между двумя странами вручил посол Японии Каору Симадзаки. Кристина Копачкова уже много лет активно пропагандирует японскую кухню. Она является автором нескольких книг об истории и культуре гастрономии в Японии, активно участвует в организации поставок классических японских продуктов в Чехию и ведет кулинарные курсы.

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