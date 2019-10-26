Чешка Kлара Ваврушкова завоевала 3-е место на международном конкурсе красоты «Мисс Земля-2019»

20-летняя чешка Kлара Ваврушкова, в августе ставшая победительницей конкурса на звание Чешско-Словенской Мисс 2019, завоевала третье место и титул «Мисс Вода» на международном конкурсе красоты «Мисс Земля-2019» (Miss Earth 2019), который ежегодно проводится на Филиппинах.

Победительницей состязания стала представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментел. Второе место и титул «Мисс Воздух» достались американке Эмани Дэвис. Представительница Беларуси Алиса Маненок заняла четвертое место и стала обладательницей титула «Мисс Огонь».

В конкурсе приняли участие 84 девушки из разных стран мира.