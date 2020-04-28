Архив передач

Чемпионат Чехии по футболу возобновится 25 мая

Тимур Кашапов
28-04-2020
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Розыгрыш FORTUNA:LIGA должен возобновится 25 мая. Такое решение принял комитет чешской лиги, сообщает iSport.cz со ссылкой на Футбольную ассоциацию страны. До начала матчей организация собирается проверить игроков всех команд на коронавирус.

«Мы договорились о том, что воспользуемся представленной правительством возможностью и попробуем доиграть чемпионат. Тем не менее, точные сроки возобновления будут зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса», - заявил председатель Футбольной ассоциации лиги Душан Свобода.

 
 
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