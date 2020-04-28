Чемпионат Чехии по футболу возобновится 25 мая

Розыгрыш FORTUNA:LIGA должен возобновится 25 мая. Такое решение принял комитет чешской лиги, сообщает iSport.cz со ссылкой на Футбольную ассоциацию страны. До начала матчей организация собирается проверить игроков всех команд на коронавирус.
«Мы договорились о том, что воспользуемся представленной правительством возможностью и попробуем доиграть чемпионат. Тем не менее, точные сроки возобновления будут зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса», - заявил председатель Футбольной ассоциации лиги Душан Свобода.
Чехия за коронавирусным «железным занавесом» – это надолго?
Смягчение карантина в Чехии
«Атеистическая Чехия соблюдает заповеди лучше, чем те, кто на каждом углу кричит о православии»
Тридцать лет назад чехи провели «Ленинопад»
Чешский молекулярный биолог Пекова: «Новый коронавирус создан человеком»