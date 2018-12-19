Человек, нашедший серебряный клад у Высоке-над-Изерой, был щедро вознагражден

Либерецкий край выплатит в качестве вознаграждения почти 137000 крон (5350 евро) лицу, нашедшему и сдавшему государству исторический серебряный клад начала XIV века. Сумма вдвое превышает обычный размер вознаграждения, предусмотренного по закону в таких случаях. «Щедрое» решение о выплате приняли представители краевой администрации.

Монеты, отчеканенные в период правления Вацлава II и Иоганна (Яна) Люксембургского, вместе с осколками глиняного сосуда, в котором они по всей видимости, находились, были обнаружены неподалеку города Высоке-над-Изерой летом 2018 года и переданы Музею Чешского рая в Турнове. По мнению экспертов, монеты находились в обращении лишь короткое время, так как сохранили свой первоначальный блеск. Спрятаны они были, видимо, примерно в 1340 году.