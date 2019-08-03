Частные владельцы лесов получат компенсации из-за нашествия жука-короеда

По всей вероятности, частные владельцы лесов в Чехии смогут в текущем и следующем годах получить в качестве компенсаций вследствие нашествия жука-короеда в совокупности до 2,5 миллиардов крон. Правительство одобрило дотационную программу, в рамках которой данные лица могут требовать компенсаций в результате снижения стоимости древесины на рынке по причине нашествия жука-вредителя.

В этом году владельцам лесов должны выплатить 1,5 млрд крон. Выплата дотаций не затрагивает таких субъектов как госпредприятие «Леса Чешской Республики» или лесов, принадлежащих воинским частям. Претендовать на них, однако, могут населенные пункты, в ведении которых находятся лесные массивы.