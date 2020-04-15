Частные театры обратились за помощью к премьеру ЧР

Вечером, 15 апреля, прошла встреча министра культуры Лубомира Заоралека с представителями, продюсерами и владельцами частных театров, которые заявили, что недовольны результатом переговоров и будут вынуждены обратиться за помощью напрямую к премьер-министру страны Андрею Бабишу. Об этом в интервью радио Frekvence 1 заявил владелец пражского театра Broadway Олдржих Лихтенберг.

Напомним, что спор между представителями частных театров и министром культуры Лубомиром Заоралеком вызвал тот факт, что частный театральный сектор не получит ничего из суммы в 1,07 миллиардов крон, выделенной правительством для поддержки учреждений культуры в период коронавируса. По словам Олдржиха Лихтенберга, премьер-министр Андрей Бабиш попросил представителей частных театров предоставить отчет по объему ущерба в период коронавируса.