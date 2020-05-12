Архив передач

Частные школы иностранных языков жалуются на недостаточную поддержку государства во время кризиса

Катерина Айзпурвит
12-05-2020
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Как утверждают председатели частных школ иностранных языков, государство оказывает им недостаточную поддержку в период ограничительных мер, введенных для борьбы с эпидемией коронавируса. Как утверждают некоторые владельцы подобных учебных заведений, для некоторых простой может иметь фатальные последствия и уничтожит их бизнес.

Школы напоминают, что из-за закрытия границ они лишились притока преподавателей — носителей языка. Разрешение открыться летом не спасет положение, поскольку в эти месяцы люди не занимаются учебой. Кроме того, санитарные и прочие требования, необходимые для возобновления работы, кажутся им «нечетко сформулированными». В настоящий момент подобные школы имеют право возобновить работу, однако из-за жестких гигиенических правил многие предпочитают продолжать обучение по интернету.

 
 
 
 
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