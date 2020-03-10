Часть гуманитарной помощи Китаю получат чешские больницы

Четыре тонны медицинского материала, которые не вошли в самолет с гуманитарной помощью Китаю, останутся в Чешской Республике. Пекин не настаивает на отправлении груза, сообщил министр внутренних дел Ян Гамачек.

Чехия в марте отправила на помощь Китаю 780 тысяч перчаток, 43 тысячи медицинских масок и 6800 защитных комбинезонов. Оставшиеся четыре тонны груза, которые остались в Чехии, Минздрав теперь распределит по чешским больницам.