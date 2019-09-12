ČEZ выставил на продажу семь румынских компаний

Тимур Кашапов
12-09-2019
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Чешская энергетическая компания ČEZ рассматривает возможность продажи своих румынских активов. Соответствующие заявки на их покупку будут приниматься до 25 сентября, после чего будет объявлен тендер. Об этом сообщила пресс-секретарь ČEZ Алице Горакова.

Компания ČEZ намерена продать семь предприятий и сохранить при этом контроль над энергосервисными и торговыми компаниями. Продажа румынских активов – часть новой стратегии группы, принятой на общем собрании в июне текущего года, пояснила Горакова.

 
 
 
 
 
 
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