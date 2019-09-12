ČEZ выставил на продажу семь румынских компаний

Чешская энергетическая компания ČEZ рассматривает возможность продажи своих румынских активов. Соответствующие заявки на их покупку будут приниматься до 25 сентября, после чего будет объявлен тендер. Об этом сообщила пресс-секретарь ČEZ Алице Горакова.

Компания ČEZ намерена продать семь предприятий и сохранить при этом контроль над энергосервисными и торговыми компаниями. Продажа румынских активов – часть новой стратегии группы, принятой на общем собрании в июне текущего года, пояснила Горакова.