ČEZ получил предложение о покупке болгарских активов компании

Тимур Кашапов
04-04-2019
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ČEZ Energy Group получила предложения от компаний India Power и Eurohold о покупке своих активов в Болгарии. Лидер энергетического рынка ЧР в настоящее изучает оба предложения. ČTK об этом без дополнительных подробностей сообщила пресс-секретарь ČEZ Алице Горакова.

С декабря прошлого года ČEZ параллельно ведет переговоры о продаже активов в Болгарии с India Power и Inercom. В 2018 году компания подписала договор купли-продажи с Inercom, но болгарский партнер до сих пор не выполнил условия сделки. Томаш Плескач, заместитель председателя совета директоров ČEZ, в середине марта говорил об еще одном потенциальном кандидате на активы группы в Болгарии. Сегодня ČEZ объявил, что это болгарская финансовая группа Eurohold.

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