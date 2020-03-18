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ČEZ может принять участие в аукционе частот для сетей мобильной связи 5G

Тимур Кашапов
18-03-2020
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Энергетическая компания ČEZ изучает возможность участия в аукционе частот для сетей мобильной связи стандарта 5G, который пройдет в конце июня. В ходе пресс-конференции об этом заявил заместитель председателя правления ČEZ Павел Цирани. Окончательное решение компания примет после изучения условий проведения аукциона.

Ожидается, что продажа частот 5G принесет в государственный бюджет не менее 6 млрд крон (около 155 млрд крон). По имеющимся данным, в аукционе готовы принять участие операторы мобильной связи O2, T-Mobile, Vodafone и Nordic Telecom.

 
 
 
 
 
 
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