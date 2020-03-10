Церковь: верующим разрешено не посещать храм, достаточно послушать воскресную службу посредством СМИ

Как сообщает Чешская епископская конференция, в связи с запретом на проведение в стране общественных мероприятий численностью более 100 человек, службы и мессы будут проводиться таким образом, чтобы в храмах и костелах одновременно находилось меньшее количество человек. Согласно Конференции, верующие могут выполнить обязанность христианина посещать воскресную службу также посредством просмотра воскресной службы по телевидению или послушав ее по радио или в Интернете.

Представители церкви также обратились к прихожанам с призывом максимально соблюдать правила гигиены, и предлагать помощь тем, кто в ней нуждается. «Например, в случае необходимости присмотра за ребенком, если школа закрылась на карантин, а родителям нужно выйти на работу», - уточнила в своем обращении Чешская епископская конференция.