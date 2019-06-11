Цены ввозимого/вывозимого сырья и товаров в Чехии продолжают расти

Лорета Вашкова
11-06-2019
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По данным Чешского статистического управления, цены ввозимого/вывозимого сырья и товаров в Чехии в межгодовом сравнении продолжают расти. Рост цен начался в июне 2018 года и с того времени не прекращался. В апреле стоимость импортных материалов и товаров повысилась на 3,4%, а экспортных на 3,1%.

По сравнению с мартом рост цен ускорился. В марте показатель повысился у экспортных товаров на 2,6%, у импортных на 2,8%.

На увеличение стоимости экспортных товаров наиболее существенное влияние оказало подорожание оборудования и транспортных средств. Стоимость ввозимых в страну минерального топлива в целом повысилась на 9,9%, железных руд на 7,8%, а напитков и табачных изделий, наоборот, снизилась на 4,4 процента.

 
 
 
 
 
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