Цены в ЧР в июле выросли на 2,8%

Инфляция в Чехии в июле составила 2,8%, что на 0,1% больше, чем в июне. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на прогнозы аналитиков. По мнению специалистов, ускорение темпов роста цен вызвано подорожанием турпутевок и жилья. Напротив, замедляет инфляцию снижение стоимости горюче-смазочных материалов.

Как отмечают аналитики, в августе инфляция в месячном сравнении вновь повысится, главным образом в результате эффекта низкой базы. С другой стороны, цены на топливо продолжат падение из-за более низких цен на нефть.