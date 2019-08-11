Цены в ЧР в июле выросли на 2,8%

Тимур Кашапов
11-08-2019
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Инфляция в Чехии в июле составила 2,8%, что на 0,1% больше, чем в июне. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на прогнозы аналитиков. По мнению специалистов, ускорение темпов роста цен вызвано подорожанием турпутевок и жилья. Напротив, замедляет инфляцию снижение стоимости горюче-смазочных материалов.

Как отмечают аналитики, в августе инфляция в месячном сравнении вновь повысится, главным образом в результате эффекта низкой базы. С другой стороны, цены на топливо продолжат падение из-за более низких цен на нефть.

 
 
 
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