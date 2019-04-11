Цены на вторичную недвижимость в ЧР выросли почти на 11%

Тимур Кашапов
11-04-2019
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Цены на вторичную недвижимость в Чешской Республике выросли к концу февраля в среднем на 10,9% до 39 081 крон за квадратный метр (около 1,5 тыс. евро). В самом дорогом регионе страны – Праге – цены были почти в пять раз выше, чем в самом дешевом – Устецком крае. Такие данные опубликовала компания CeMap, которая сравнила цены около 460 тыс. квартир.

«Рост более чем на 10% в основном обусловлен малым количеством качественных объектов недвижимости, выставленных на продажу, и в целом низкими темпами строительства в крупных городах», - пояснил генеральный директор CeMap Ондржей Гон.

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