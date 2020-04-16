Цены на топливо в Чехии достигли минимума 2016 г.

Цены на ГСМ в Чехии за последнюю неделю снизились в среднем примерно на 30 геллеров и являются самыми низкими с 2016 года. Стоимость литра бензина составляет около 27 крон за литр, стоимость дизельного топлива - 27,30 крон.

Наиболее дорого топливо водителям обходится традиционно в Праге, а также в области Бероуна и Бенешова. В Пльзеньском крае, наоборот, можно заправиться наиболее дешево.

Несколько дней назад ЧТК со ссылкой на опрос среди специалистов сообщило, что соглашение ОПЕК+ о рекордном сокращении добычи нефти с 1 мая не повлечет за собой значительного подорожания сырья на мировых рынках. До восстановления спроса цены на нефть, как ожидается, останутся на нынешнем уровне.