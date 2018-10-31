Цены на квартиры, коттеджи и земельные участки в Чехии продолжают расти

Катерина Айзпурвит
31-10-2018
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В третьем квартале 2018 г. цены на квартиры, коттеджи и земельные участки в Чехии продолжают расти, хотя и не так стремительно, как ранее. Больше всего повышение цен затронуло такой сегмент как квартиры, которые дорожали в Южно-Чешском, Карловарском и Либерецком краях.

Цены земельных участков для девелоперских проектов на окраинах Праги превысили 10 000 крон (390 евро) за квадратный метр. Также растет интерес девелоперов к участкам, на которых расположены объекты под снос. По прогнозу Ипотечного банка (Hypoteční bankа), предложение на рынке квартир вторичного жилья останется на прежнем уровне, а строительство первичного жилья затормозиться из-за продолжительных сроков оформления разрешений и недостатка строительных площадей, прежде всего в Праге и Брно.

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