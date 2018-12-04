Центрально-Чешский край взвешивает возможность введения системы трамвай-поезд

Лорета Вашкова
04-12-2018
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Администрация Центрально-Чешского края взвешивает возможность введения системы типа «трамвай-поезд», позволяющей трамваям использовать инфраструктуру железных дорог наравне с обычными поездами. Представители гетманств намерены осуществить проверку и прогноз целесообразности идеи и успешности ее продвижения, сообщил член отдела по вопросам транспорта краевого совета Франтишек Петртыл.

Преимуществом данной системы является, к примеру, более эффективное использование железной дороги на тех участках, где рядом проложены трамвайная колея и железная дорога, и сокращение числа необходимых пересадок для пассажиров, полагает Ф. Петртыл.

 
 
 
 
 
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