Центрально-Чешский край - лидер страны по приросту населения

Лорета Вашкова
11-09-2019
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Число жителей Центрально-Чешского края в первом полугодии текущего года увеличилось на 7847 человек, что является самым высоким показателем по сравнению с остальными регионами с Чехии.

На второе место вышла Прага, число пражан возросло на 6444 человека. В конце июня в Центральной Чехии проживало свыше 1,3 миллиона человек, в связи с чем она остается самым многонаселенным краем.

В межгодовом сравнении повысилось число браков, и снизилось, наоборот, число разводов, а также число умерших. Незначительно сократилась также численность новорожденных. Таковы предварительные данные за этот период, обнародованные в среду, 11 сентября, Чешским статистическим управлением (ČSÚ). Число жителей в первом полугодии 2019 года увеличилось в девяти краях республики.

 
 
 
 
 
 
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