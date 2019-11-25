Центр Праги под присмотром ЮНЕСКО

Вопросами, касающимися заботы об историческом центре Праги, займется Совет по вопросам памятника всемирного наследия, созданный пражской мэрией по требованию комиссаров ЮНЕСКО.

Председателем Совета, состоящего из 12 специалистов по охране памятников старины, станет Томаш Дрдацки из научного отдела обеспечения сохранности памятников Института теоретической и прикладной механики АН ЧР.

Исторический центр Праги был включен в список всемирного культурного и природного наследия в 1992 году. Комиссары ЮНЕСКО регулярно следят за состоянием памятника.