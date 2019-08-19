Центр по кибербезопасности Чехии опроверг передачу какой-либо информации о хакерской атаке России на МИД Чехии

Национальный центр по кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB) опроверг сообщение о том, что сенаторский Комитет по внешней политике, обороне и безопасности получал от него какую-либо информацию о хакерской атаке со стороны России на Министерство иностранных дел Чешской Республики. «Директор NÚKIB констатировал, что представители его структуры не принимали участия в заседании сенаторского внешнеполитического комитета, и никому из сенаторов никакой информации не предоставлял», – написано в опубликованном в понедельник заявлении правительства Чехии.

В заявлении констатируется, что «обеспечение кибернетической безопасности страны является приоритетом кабинета, а всем случаям хакерских атак уделяется максимальное внимание».

13 августа в чешских СМИ со ссылкой на Национальный центр кибернетической и информационной безопасности Чехии (NÚKIB) и Комитет по внешней политике, обороне и безопасности Сената появилось сообщение о том, что имевшая место хакерская атака на сети чешского МИД была организована иностранным государством. В связи с этим сенаторский Комитет призвал правительство выделить дополнительные бюджетные средства на защиту от подобных нападений.

Центр NÚKIB отказался сообщить «Чешскому Радио», какое именно государство стояло за хакерской атакой.

Издание Deník N, сославшееся на три информированных источника в дипломатических кругах и органах безопасности, сообщило, что за хакерской атакой на дипломатическое ведомство Чехии в июне 2019 г. «с большой долей вероятности стоит военная разведка России (ГРУ)».

В СМИ также сообщалось, что, хотя хакерам удалось проникнуть во внешнюю компьютерную сеть МИД, никакие секретные данные там не хранятся. «За этим нападением стоит ГРУ и их хакерская группа APT28/Sofacy» (известная также как Fancy Bear, – прим. ред.), – цитировал Deník N сообщение своего источника. В 2016 г. чешская разведка подозревала в нападении также ФСБ. МИД Чехии отказался комментировать появившуюся информацию.