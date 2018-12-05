В своем докладе Национальный центр по борьбе с организованной преступностью указывает на опасность роста в Чехии влияния Китая в различных аспектах государства и экономики. Центр напоминает, что желание Чехии привлечь китайские инвестиции открыло в страну дорогу большому количеству китайцев, которые используют Чехию как ворота в ЕС. «Уже сегодня в Чехию идет большой поток китайских туристов, что способствует усилению интереса к стране со стороны не только китайских предпринимателей, но и криминала и организованной преступности», – указано в докладе.

Центр также напоминает о таких шагах чешского правительства как упрощение выдачи въездных виз гражданам КНР и налаживание прямого воздушного сообщения с Китаем и Вьетнамом. В документе также говориться об усилении попыток китайской разведки подучить секретные данные из сферы безопасности и других стратегически важных областей.

Доклад также констатирует рост криминальной деятельности, связанной с легализацией в Чехии граждан Вьетнама. Вьетнамская организованная преступность, по данным специалистов, занимается в Чехии налоговыми махинациями, наркоторговлей и отмыванием денег.