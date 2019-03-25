Центр мусульманских общин Чехии сместил с поста Л. Кушнаренко в связи с его призывом вооружиться

Лорета Вашкова
25-03-2019
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Центр мусульманских общин в Чешской Республике сместил с поста председателя пражской мусульманской общины Леонида Кушнаренко. Причиной отзыва с должности стал призыв Кушнаренко после террористической атаки на мечети в Новой Зеландии вооружиться «ввиду недавних трагических событий» с целью защиты своего имущества и здоровья, адресованный им членам мусульманской диаспоры.

В интервью изданию Deník N автор призыва заявил, что «это реакция на исламофобные настроения в чешском обществе». Будучи юристом, Леонид Кушнаренко заявил о своей готовности оказать всем желающим содействие в получении документов на ношение оружия. По данным Deník N, Кушнаренко уже также не является членом пражской мусульманской общины.

 
 
 
 
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