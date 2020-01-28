Центр изучения общественного мнения: У чешских граждан проявляется разочарование системой здравоохранения

22% чешских граждан во время опроса, осуществленного Центром изучения общественного мнения, заявили о своей неудовлетворенности отечественной системой здравоохранения. Около трети респондентов не смогли отчетливо сформулировать свою позицию, а более двух тетей граждан заявили, что они всем довольны. Аналитики обращают внимание на то, что количество респондентов, отвечающих положительно, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 9 процентных пунктов.

Наиболее проблематичным чешские граждане считают недостаток врачей и медицинских сестер.