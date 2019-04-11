Цена недвижимости в Чехии выросла в четвертом квартале 2018 года на 9,9%

Тимур Кашапов
11-04-2019
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Стоимость чешской недвижимости в последнем квартале прошлого года выросла в годовом сравнении на 9,9%. Это третий наивысший показатель среди всех стран Европейского Союза. Такие данные были опубликована европейским статистическим ведомством Евростат. В среднем по ЕС недвижимость подорожала на 4,2%.

По мнению экспертов, в ближайшие годы темпы роста цен жилья в Чехии не снизятся. Главная причина заключается в недостаточном предложении и сильном спросе, который поддерживается ростом экономики и заработных плат.

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