Архив передач

Цена информационной система для Министерства труда ЧР

Ирина Ручкина
23-01-2020
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Новая единая информационная система Министерства труда и социальных дел будет стоить на один миллиард крон дороже, чем планировалось изначально. Первоначальная цена составляла 1,5 миллиарда крон, однако по нынешним данным создание системы обойдется почти в 2,5 миллиарда крон. Как заявила министр труда и социальных вопросов, возможно, что в результате цена снизится до 2 миллиардов.

Напомним, что запуск системы планируется на 2021 год, однако изначально она должна была начать функционировать еще в 2017 году. По словам Яны Малачовой, этот проект достался министерству «по наследству».

 
 
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