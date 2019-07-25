ЦБОП ЧР: украинцы занимаются сбором платы за «крышевание» бизнеса соотечественников

Чешский Центр по борьбе с организованной преступностью (ЦБОП) в прошлом году зафиксировал рост случаев насильственных преступлений в отношении состоятельных жителей страны. Кроме того, в большинстве регионов было зафиксировано возвращение феномена «крышевания», особенно среди представителей украинской диаспоры. Об этом говорится в годовом отчете организации за 2018 год.

Представители Центра по борьбе с организованной преступностью назвали феномен сбора «платы за крышу» новой угрозой безопасности страны. «Этим занимаются, в первую очередь, лица украинской национальности, а жертвами являются их соотечественники, ведущие бизнес в Чешской Республике», - заявили они на пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 25 июля.

В ведомстве уточнили, что подобные случаи были зафиксированы во всех регионах страны, за исключением Центральночешского, Устецкого и Карловарского края. В Центре объясняют это тем, что преступникам пришлось поменять род деятельности из-за усиления контроля со стороны налоговых органов и введения контрольных отчетов Минфином.