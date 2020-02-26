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Caritas Europe: Доступность социальной помощи в Чехии затруднена

Антон Каймаков
26-02-2020
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Согласно аналитическому заключению Caritas Cares 2019, опубликованному представителями «Харита Чешской Республики» и Caritas Europe, в Чехии затруднена доступность социальной помощи. Государственные инстанции не располагают возможностью в индивидуальном порядке решать проблемы нуждающихся граждан страны.

В стране ощущается недостаток детских садов и недоразвитость системы оказания длительной медицинской опеки.

 
 
 
 
 
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