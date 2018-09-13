Бывший хоккеист пражской «Спарты» проходит просмотр в «Каролине»

Экс-защитник пражской «Спарты» Михал Чайковски может продолжить карьеру в «Каролине Харрикейнз». Клуб пригласил хоккеиста в тренировочный лагерь на пробный контракт.
Предыдущим клубом Чайковски был екатеринбургский «Автомобилист», за который он выступал с осени 2016 года. Защитник сборной Словакии выступал на Олимпийских играх в Пхенчхане, где провел четыре матча и отметился одной результативной передачей.
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