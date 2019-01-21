Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук был награжден премией Карла IV

В пражском Клементинуме состоялось награждение премией Карла IV бывшего президента ФРГ Йоахима Гаука. Политик получил премию, учрежденную Карловым университетом и городом Прага, за вклад в развитие чешско-немецких отношений и защиту прав человека. В своей ответной речи Гаук подчеркнул значение Европейского союза – «сообщества, защищающего такие ценности как свобода, демократия и правовое государство».

Ректор Карлового университета Томаш Зима указал, что «лауреатами премии становятся люди, защищающие высшие ценности, любовь к ближнему, мудрость, веру, надежду и любовь, как это в свою эпоху делал Карл IV». Также Томаш Зима напомнил, что Гаук, будучи евангелическим пастором, в ГДР, защищал права человек, как это делал в ЧССР Вацлав Гавел.