Бывший пражский имам признался в поддержке террористов

Самер Шехадех, бывший столичный имам, во вторник в Городском суде Праги признался в содействии своему брату Омару Шехадеху и его супруге Фатиме в выезде в Сирию, где они вступили в ряды террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам» («Фронт взятия Сирии»). Свои действия обвиняемый, однако, уголовно наказуемым деянием не считает, так как он не признает сирийское правительство, а организацию «Фронт взятия Сирии» не считает террористической. В суде Самер Шехадех также заявил, что для него вердикт чешского суда не является существенным, так как его решения не выносятся по законам шариата.

Бывший пражский имам Самер Шехадех, которого задержали в Иордании и перевезли под стражей в Чехию, ожидал суда с ноября 2018 года.

В ноябре 2019 года пражская Верховная прокуратура обвинила Самера Шехадеха, а также его брата и невестку в поддержке и финансировании террористической деятельности. Трое фигурантов дела также обвиняются в непосредственном членстве в террористической группировке.

Бывший пражский имам Самер Шехадех попал в поле зрения спецслужб после того, как по WhatsApp рассылал чешским мусульманам сообщения, в которых отговаривал их от участия в совместном богослужении с христианами в пражском храме Сердца Господня, посвященной противодействию терроризму. «Кто верит в Аллаха и Судный день, пусть не ходит на это мероприятие. Аллах мне свидетель, что я от этого предостерегал», – писал он в сообщениях в августе 2016 г.

Бывший пражский имам, как было выяснено, заказывал автобусные билеты и инструктировал брата и свою невестку, как им перейти границу между Турцией и Сирией, – его электронные сообщения перехватывала полиция. Он, согласно обвинению, поддержал стремление родственников присоединиться к ИГИЛ и отказался, несмотря на просьбы семьи, уговорить брата вернуться домой.