Бывший пражский имам приговорен к 10 годам заключения за поддержку террористов

Самер Шехадех, бывший столичный имам, который ранее признался в содействии своему брату Омару Шехадеху и его супруге Фатиме в выезде в Сирию, где они вступили в ряды террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам» («Фронт взятия Сирии»), был приговорен пражским судом к 10 годам заключения. В свою очередь, Омар Шедах получил 11 лет тюрьмы, Фатима Гудкова – шесть. Приговор Городского суда в Праге не является окончательным, обе стороны могут его обжаловать.

Самер Шехадех, которого задержали в Иордании и перевезли под стражей в Чехию, ожидал суда с ноября 2018 года. В ноябре 2019 года пражская Верховная прокуратура обвинила Самера Шехадеха, а также его брата и невестку в поддержке и финансировании террористической деятельности, а также в непосредственном членстве в террористической группировке.

Шехадех попал в поле зрения спецслужб после того, как по WhatsApp рассылал чешским мусульманам сообщения, в которых отговаривал их от участия в совместном богослужении с христианами в пражском храме Сердца Господня, посвященной противодействию терроризму. Согласно обвинению, он поддержал стремление родственников присоединиться к ИГИЛ и отказался, несмотря на просьбы семьи, уговорить брата вернуться домой.