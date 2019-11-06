Бывший пражский имам обвинен в поддержке терроризма

Пражская Верховная прокуратура обвинила бывшего пражского имама Самера Шехадеха, а также его брата с женой в поддержке и финансировании террористической деятельности. Дело будет разбирать городской суд столицы, что было подтверждено его пресс-секретарем. Трое фигурантов прокуратурой также обвиняются в непосредственном членстве в террористической группировке.

Бывший пражский имам Самер Шехадех попал в поле зрения спецслужб после того, как по WhatsApp рассылал чешским мусульманам сообщения, в которых отговаривал их от участия в совместном богослужении с христианами в пражском храме Сердца Господня, посвященной противодействию терроризму. «Кто верит в Аллаха и Судный день, пусть не ходит на это мероприятие. Аллах мне свидетель, что я от этого предостерегал», – писал он в сообщениях в августе 2016 г.

Бывший пражский имам, 34-летний Самер Шехадех, как было выяснено, заказывал автобусные билеты и инструктировал и брата, и свою невестку, как им перейти границу между Турцией и Сирией, – его электронные сообщения перехватывала полиция. Он поддержал стремление родственников присоединиться к ИГИЛ и отказался, несмотря на просьбы семьи, уговорить брата вернуться домой.

Брат имама – Омара Шехадеха и его жена Фатима обвиняются в том, что они выехали в Сирию, где вступили в ряды организации «Джебхат Фатх аш-Шам» («Фронт взятия Сирии»). Ранее она носила название «Джебхат ан-Нусра», и считается ответвлением Аль-Каиды.