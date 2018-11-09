Бывший начальник Генштаба: Действия России – большая опасность для Чехии, чем международный терроризм

Активность России и Китая внутри страны представляет для Чехии большую опасность, чем международный терроризм, подчеркнул бывший начальник Генштаба Петр Павел в ходе дискуссии «НАТО в XXI веке и чешская армия, которую проводил в Праге институт CEVRO.

По мнению бывшего руководителя Военного комитета НАТО, Россия год от года усиливает свое влияние в Чехии, которую воспринимает не как дружественную страну, а как члена Североатлантического альянса и угрозу собственной безопасности. Петр Павел также сообщил, что чешские политики называют в качестве главной угрозы международный терроризм. «Это – одна из опасностей, но для Чехии не такая первоочередная, как другие», – считает генерал.