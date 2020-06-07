Архив передач

Бывший министр труда назначена замглавы МИДа ЧР

Тимур Кашапов
07-06-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Бывший министр труда Михаэла Марксова Томинова была назначена заместителем министра иностранных дел ЧР. К исполнению своих обязанностей она приступит с 15 июня. В число приоритетов Марксовой Томиновой будет входить поддержка соотечественников, развитие и пропаганда чешской науки в мире, а также поддержка женщин в сфере дипломатии.

Отметим, что пост политического заместителя главы МИДа оставался вакантным с осени 2019 года. Ранее его занимал Радек Главачек, покинувший ведомство по семейным обстоятельствам.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 