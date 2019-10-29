Бывший мэр Праги Крначова возвращается в политику

Бывший мэр Праги Адриана Крначова от ANO была избрана заместителем председателя движения в районе Прага 6. Политик, возглавлявшая пражскую мэрию с 2014 по 2018 год, заявила также о том, что попытается на январском съезде партии занять один из руководящих постов в пражском отделении движения ANO.

Уроженка Словакии, Крначова в прошлом году отказалась баллотироваться на региональных выборах, объяснив это тем, что «мэр отвечает за то, на что не фактически не может повлиять».