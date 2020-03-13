Бывший мэр Праги Гудечек оправдан по делу Opencard

Суд оправдал бывшего мэра Праги Томаша Гудечека и трех других обвиняемых по делу Opencard. Приговор, тем не менее, не является окончательным. Судья, который дважды признал обвиняемых виновными, теперь подвергается дисциплинарным взысканиям из-за искажения протоколов судебного разбирательства. Прокурор по делу Opencard привлечена к ответственности за злоупотребление полномочиями в рамках иного разбирательства.

Система единого пражского проездного Opencard обошлась столичному бюджету в 1,7 млрд крон (около 68 млн евро), говорится в экспертизе компании NEXIA AP, проведенной в 2015 по заказу новой администрации города. Стоимость бесконтактной системы оплаты проезда, по заключению специалистов, была явно завышена, а весь проект оказался убыточным, неэффективным и устаревшим.