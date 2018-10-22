Бывший глава МИД считает, что председатель парламента должен был поднять в России тему вторжения 1968 г.

В ходе телеинтервью 21 октября бывший глава МИД ЧР Любомир Заоралек подверг острой критике недавнюю поездку в Россию председателя Палаты депутатов Радека Вондрачека. По мнению экс-главы чешской дипломатии, Вондрачеку следовало поднять во время визита тему оккупации 1968 г., а не делать свою поездку «довеском» к выборам.

Любомир Заоралек указал, что «Россия переписывает историю, когда события 50-летней давности изображает как "необходимое вмешательство в борьбе с контрреволюцией", а чешские государственные деятели боятся выступать против этого». Бывший министр отметил, что вопросы оказания медицинской помощи чехам на территории России, послужившие, по словам Вондрачека, причиной поездки, должны решать посольство Чехии в Москве, МИД или министерство здравоохранения, а «глава парламента должен иметь при визитах за границу собственную повестку».

Любомир Заоралек также рассказал, что на посту главы МИД ЧР вел длительные ночные переговоры с Дмитрием Рогозиным. «На другой день, за обедом, в присутствии журналистов Дмитрий Рогозин попросил прощения у Чешской Республики за вторжение 1968 г. и сказал, что после наших ночных бдений понял, что Россия отбросила Чешскую Республику на десятилетия назад», – поделился воспоминаниями бывший глава МИД ЧР.