Бывший глава МИД ЧР призвал Чехию участвовать в деэскалации инцидента в Керчинском проливе дипломатическим путем

Бывший министр иностранных дел Любомир Заоралек в интервью телеканалу ČT24 выразил уверенность, что Чехия должна принять участие в поиске «дипломатических путей деэскалации» конфликта в Керченском проливе. 25 ноября в Россия задержала там три военно-морских судна Украины по обвинению во вторжении в территориальные воды РФ.

Любомир Заоралек также выразил мнение, что санкции, которые Евросоюз, включая Чешскую Республику, может ввести в отношении России, не является выходом из ситуации, призвав искать дипломатические пути деэскалации напряженности и предотвращения конфликта, который, по его словам, «возможно, не нужен и самому Путину».

В своем телеинтервью дипломат призвал Чехию «не спешить» с переносом посольства страны из Тель-Авива и Иерусалим.