Бывший член движения ANO о премьер-министре

Премьер-министр Андрей Бабиш (основатель и глава движения ANO) ведет себя крайне рискованно и наносит ущерб Чешской Республике, заявил бывший депутат от движения ANO Иржи Златушка в интервью журналу Respekt. По его словам, за последние годы Бабиш изменился и его поведение стало более популистским. Некоторые из его недавних заявлений, по словам Иржи Златушки, выходят за рамки того, чего можно ожидать от здравомыслящего человека.

Иржи Златушка присоединился к движению ANO с момента его основания и был его депутатом в период с 2013 по 2017 год. Будучи бывшим ректором Масариковского университета в Брно, он возглавлял школьный комитет в парламенте ЧР. В 2017 году он уже не баллотировался, а затем вышел из движения ANO.