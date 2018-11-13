Бывший бизнес-партнер Протопопова считает, что тот ездил с Бабишем-младшим в Крым на рыбалку

Бывший деловой партнер Петра Протопопова Йозеф Комарек отрицает, что его знакомый мог насильно отвести сына премьер-министра в Крым. В разговоре с журналистами «Чешского Радио» Комарек высказал предположение, что супруга Протопопова Дита трудоустроила мужа как охранника Бабиша-младшего, и в его обязанности входило также следить за приемом лекарств его подопечным. Дита Протопопова, которая является психиатром, составила заключение о психическом заболевании Андрея Бабиша-младшего. Комарек также считает, что Бабиш-младший, по его наблюдениям, страдает психическими отклонениями.

Комарек, который некогда торговал с Протопоповым запчастями к велосипедам, указал, что его бывший партнер «никакой не мафиози», а в Крым с Бабишем-младшим мог поехать «на рыбалку». В центр внимания СМИ дело попало после публикации видео, на котором 35-летний Андрей Бабиш рассказывает о том, что в 2017 г. был насильно вывезен Поотопоповым в Крым, чтобы избежать дачи показаний по делу о злоупотреблении евросубсидиями, по которому он вместе с отцом проходит подозреваемым.