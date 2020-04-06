Бывшие диссиденты призвали правительство подтвердить свою приверженность демократическим ценностям в условиях ЧП

Группа бывших диссидентов, участников правозащитного движения «Хартия-77», включая бывшего премьер-министра, председателя Сената Петра Питгарта и бывшего омбудсмена Анну Шабатову, выступили с побращением к чешскому правительству. В своем послании они призывают кабинет подтвердить свою приверженность демократическим ценностям в условиях чрезвычайного положения, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

Диссиденты подчеркивают, что кризисные ситуации не должны способствовать росту авторитаризма, поскольку текущий кризис в Чехии не превышает границ, установленных Конституцией страны.

Также правозащитники призывают кабинет поддержать 19 стран ЕС, выразивших опасения за судьбу демократии в Европе в связи с жесткими мерами, которые ввел ряд государств.