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Бывшие диссиденты призвали правительство подтвердить свою приверженность демократическим ценностям в условиях ЧП

Катерина Айзпурвит
06-04-2020
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Группа бывших диссидентов, участников правозащитного движения «Хартия-77», включая бывшего премьер-министра, председателя Сената Петра Питгарта и бывшего омбудсмена Анну Шабатову, выступили с побращением к чешскому правительству. В своем послании они призывают кабинет подтвердить свою приверженность демократическим ценностям в условиях чрезвычайного положения, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

Диссиденты подчеркивают, что кризисные ситуации не должны способствовать росту авторитаризма, поскольку текущий кризис в Чехии не превышает границ, установленных Конституцией страны.

Также правозащитники призывают кабинет поддержать 19 стран ЕС, выразивших опасения за судьбу демократии в Европе в связи с жесткими мерами, которые ввел ряд государств.

 
 
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