Бывшей фирме канцлера Минаржа придется вернуть субсидии

Фирме Ski-Moravia, собственником которой еще в недавнем прошлом выступал Вратислав Минарж, канцлер президента Милоша Земана, придется вернуть субсидии 1,4 миллиона крон, полученных на эксплуатацию снежных пушек в Новой Льготе недалеко г. Годонин. Подобную проблему компания решает также в спортивном центре в поселке Осветиманы.

В первом случае руководство заповедной зоны Белые Карпаты, которая борется с нехваткой водных ресурсов, запретило Минаржу строительство водоема, который фирма намерена была использовать для производства искусственного снега.

Во втором случае, канцлер построил и начал использовать водоем без необходимого разрешения.