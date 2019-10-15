Бывшая премьер-министр Словакии о Вышеградской четверке

Для стран Центральной Европы характерен негативный подход к общеевропейским проблемам, однако они не могут предложить собственного решения сложившихся ситуаций. Об этом в понедельник, 14 октября, на международной конференции «Форум 2000» заявила бывшая премьер-министр Словакии Ивета Радичова. Она также отметила, что каждая из стран Вышеградской группы (V4), куда входит Чехия, Словакия, Польша и Венгрия, должна иметь собственное мнение по вопросам европолитики, так как внутриполитическая ситуация в этих странах существенно отличается.

Ивета Радичева недовольна тем, что страны Вышеградской группы воспринимаются как единое целое: у них, конечно, много общего, но есть и серьезные различия. Бывшая премьер-министр отметила, что страны V4 часто ведут себя как избалованный ребенок, отвечая «нет» на все предложения. Как пример она привела миграционный вопрос, когда все страны Вышеградской группы отказались от системы квот, однако не предложили никакого своего решения.