Бюджетный дефицит вырос до 21 миллиарда крон

Дефицит государственного бюджета Чешской Республики к концу сентября вырос с августовских 15,4 миллиарда крон до уровня 21 миллиарда крон (807,7 миллиона евро). В прошлом году в это же время общая касса страны находилась в профиците на уровне 16,8 миллиарда крон. Информацию опубликовало Министерство финансов.

Плюсовые показатели прошлого года, подчеркивает министерство, обусловлены перечислением в государственную казну дотаций из фондов ЕС за прошлый общеевропейский бюджетный период (2007-2013). Плановый бюджетный дефицит Чехии на текущий год составляет 40 миллиардов крон (более 1,5 миллиарда евро).