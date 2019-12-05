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Бюджетный дефицит страны в 2020 году составит 40 миллиардов крон

Антон Каймаков
05-12-2019
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Депутаты приняли государственный бюджет Чехии на 2020 год. Дефицит государственной кассы вновь будет исчисляться 40 миллиардами крон (1,5 миллиарда евро). За бюджет проголосовали исключительно партии правящей коалиции (движение ANO и социал-демократы), а также коммунисты, оказывающие поддержку действующему кабинету. Во время завершающего обсуждения законодатели внесли в бюджетный план ряд корректировок, касающихся изменения финансовых рамок рада статей на общую сумму в 2 миллиарда крон. Палатой депутатов были удовлетворены все требования коммунистов. Остальные оппозиционные партии и движения не смогли продвинуть ни одного своего предложения. В списке бюджетных приоритетов следующего года на первом месте стоит увеличение пенсий, зарплат учителей, рост декретного пособия и расширение бюджета Министерства обороны.

 
 
 
 
 
 
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