Бюджетный дефицит страны в 2020 году составит 40 миллиардов крон

Депутаты приняли государственный бюджет Чехии на 2020 год. Дефицит государственной кассы вновь будет исчисляться 40 миллиардами крон (1,5 миллиарда евро). За бюджет проголосовали исключительно партии правящей коалиции (движение ANO и социал-демократы), а также коммунисты, оказывающие поддержку действующему кабинету. Во время завершающего обсуждения законодатели внесли в бюджетный план ряд корректировок, касающихся изменения финансовых рамок рада статей на общую сумму в 2 миллиарда крон. Палатой депутатов были удовлетворены все требования коммунистов. Остальные оппозиционные партии и движения не смогли продвинуть ни одного своего предложения. В списке бюджетных приоритетов следующего года на первом месте стоит увеличение пенсий, зарплат учителей, рост декретного пособия и расширение бюджета Министерства обороны.