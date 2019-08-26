Бюджет Минздрава на 2020 г. пополнится дополнительными 220 млн крон

Бюджет министерства здравоохранения на 2020 г. составит 9,4 млрд крон, то есть в распоряжении ведомства будет на 220 миллионов крон больше, чем предполагалось.

Сто миллионов из дополнительно выделенных средств будет направлено на преобразование психиатрических больниц. Такая же сумма предназначена на поддержку молодых врачей. Двадцать миллионов пополнит статью «Субсидии».

Об этом на совместной пресс-конференции заявили министр здравоохранения Адам Войтех и глава финансового ведомства Алена Шиллерова.