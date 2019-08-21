Бюджет Минобороны Чехии в межгодовом сравнении увеличится на 9 млрд крон

Бюджет Минобороны Чехии в будущем году пополнится на 75,5 миллиарда крон, то есть практически на девять миллиардов крон больше, чем в текущем году (66,7 млрд крон), сообщает информагентство ЧТК. Таков результат переговоров главы оборонного ведомства Любомира Метнара с министром финансов Аленой Шиллеровой. Средства будут использованы, прежде всего, на модернизацию армии.

Как известно, Чехия как член НАТО обязалась увеличить расходы на оборону к 2024 году до двух процентов ВВП. В настоящее время этот показатель составляет около 1,2 процента.