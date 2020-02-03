Архив передач

Бюджет Чехии за январь оказался дефицитным

Эва Туречкова
03-02-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

По данным за январь 2020 года, бюджет Чехии впервые за 17 лет оказался дефицитным. Расходы превысили уровень доходов на 8 млрд крон. Согласно заявлению министра финансов Алены Шиллеровой, показатель обусловлен увеличением финансирования Государственного фонда транспортной инфраструктуры, дополнительным платежом в бюджет ЕС, а также ростом пенсий и зарплат учителей.

Согласно Минфину, доходы в казну за указанный период времени составили 124,1 млрд крон, то есть в межгодовом сравнении увеличились на 2,4 млрд. Расходы выросли на 19,1 млрд крон, достигнув отметки 132,1 млрд крон.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 