Бюджет Чехии за январь оказался дефицитным

По данным за январь 2020 года, бюджет Чехии впервые за 17 лет оказался дефицитным. Расходы превысили уровень доходов на 8 млрд крон. Согласно заявлению министра финансов Алены Шиллеровой, показатель обусловлен увеличением финансирования Государственного фонда транспортной инфраструктуры, дополнительным платежом в бюджет ЕС, а также ростом пенсий и зарплат учителей.

Согласно Минфину, доходы в казну за указанный период времени составили 124,1 млрд крон, то есть в межгодовом сравнении увеличились на 2,4 млрд. Расходы выросли на 19,1 млрд крон, достигнув отметки 132,1 млрд крон.